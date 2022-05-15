Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi üçüncü tura kaldı - Son Dakika
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Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi üçüncü tura kaldı

15.05.2022 20:50
Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi üçüncü tura kaldı

Somali'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turdaki adaylardan hiçbirinin oyların 3'te 2'sini alamaması nedeniyle seçim üçüncü tura kaldı.

Somali'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turdaki adaylardan hiçbirinin oyların 3'te 2'sini alamaması nedeniyle seçim üçüncü tura kaldı. Üçüncü turda, eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed yarışacak.

Somali'de uzun bir sürenin ardından düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda 36 adaydan hiç biri oyların 3'te 2'sini alamamış, Puntland Eyaleti Başkanı Said Abdullahi Dani 65, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi 59, eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud 52 ve eski Başbakan Hassan Ali Kheyre 47 oy alarak, ikinci tura kalmıştı.

Bir milletvekili koltuğu tartışmalı olduğu için oy verme işlemine katılmazken Başkent Mogadişu'da 329 milletvekilinden 328'inin oy kullandığı seçimin ikinci turunda, en yüksek oyu eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed aldı. Mahmud ve Muhammed üçüncü ve son turda cumhurbaşkanlığı için yarışacak, en çok oyu alan aday ülkenin 10'uncu cumhurbaşkanı olacak.

OY SAYIM İŞLEMİ SIRASINDA SALDIRI

Terörist grupların muhtemel saldırılarından kaçınmak için milletvekilleri Halane Kampındaki havaalanında bulunan bir hangarda oy verirken, ilk tur oylarının sayıldığı sırada havaalanı yakınlarına havan topu düştüğü ve saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Halane Kampı, Afrika Birliği'nin Somali'deki misyonunun ana askeri üssü olarak bilinirken, diplomatik misyonlar ve yardım kuruluşları da burada yer alıyor.

MOGADİŞU'DA 33 SAATLİK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ

Dün seçim nedeniyle Mogadişu'da 33 saat sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Dün yerel saatle 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı yarın yerel saatle 06.00'da sona erecek.

(İHA)

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi üçüncü tura kaldı
Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi üçüncü tura kaldı
Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi üçüncü tura kaldı
Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi üçüncü tura kaldı

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi üçüncü tura kaldı - Son Dakika


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