Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminde Fermacu ve Mahmud son turda - Son Dakika
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Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminde Fermacu ve Mahmud son turda

15.05.2022 21:31
Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminde Fermacu ve Mahmud son turda

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminde son tura kalan isimler, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud oldu.

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminde son tura kalan isimler, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud oldu.

Başkent Mogadişu'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre, ikinci turda eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud 110 oyla ilk sırada yer alırken Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu 83, eski Başbakan Hasan Ali Hayri 61, Puntland Eyaleti Başkanı Said Abdullahi Dani ise 68 oy topladı.

En fazla oyu alan Mahmud ve Fermacu, bu akşam üçüncü ve son turda yeniden yarışacak.

Üçüncü turda, oyların çoğunluğunu alan aday, ülkenin 10. cumhurbaşkanı olacak.

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Muhammed Abdullah Fermacu, cumhurbaşkanı, Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminde Fermacu ve Mahmud son turda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminde Fermacu ve Mahmud son turda - Son Dakika
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