Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi başladı

15.05.2022 14:59

Somali'de milletvekilleri, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere oylarını kullanıyor.

Somali'de milletvekilleri, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere oylarını kullanıyor.

Terör saldırısı endişesiyle başkent Mogadişu'da Aden Adde Havalimanı'ndaki bir hangarda toplanan vekiller oy vermeye başladı.

Dün akşamdan itibaren sokağa çıkma yasağının uygulandığı Mogadişu'da, havalimanına ulaşmak için çok sayıda güvenlik noktasından geçiş yapılması gerekiyor.

Afrika Birliğinin güvenliği sağladığı seçim alanına milletvekilleri ve başkan adaylarının kalabalık girmesine ise müsaade edilmiyor.

Şehirde 1,5 yıl ertelenen seçimler nedeniyle endişeli bekleyiş hakim. 39 cumhurbaşkanı adayı arasında görev başındaki isim Muhammed Abdullah Fermacu, eski Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed, eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Puntland Eyaleti Başkanı Said Abdullahi Dani öne çıkıyor.

Yarışın bu 4 isim arasında geçmesi beklenirken, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan diğer önemli isimler arasında eski Başbakan Hasan Ali Hayri ve Wadajir Partisi lideri Abdirahman Abdishakur da bulunuyor.

Yeni cumhurbaşkanının 329 milletvekilinin üçte ikisinin oyunu alması gerekirken, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde seçim 2. tura kalacak.

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi başladı
Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi başladı
Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi başladı
Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi başladı
Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi başladı

YORUMLAR
500
Lübnan'da genel seçimler için oy kullanma işlemi başladı (2) Lübnan'da genel seçimler için oy kullanma işlemi başladı (2) TRABLUSŞAM - Lübnan'da genel seçimler için oy kullanma işlemi sürüyor TRABLUSŞAM - Lübnan'da genel seçimler için oy kullanma işlemi sürüyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi başladı - Son Dakika


Son Dakika
20:27 Türkiye'nin Hindistan'tan buğday ithal etmeye başladı iddia edilmişti! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
20:25 Beşiktaşlı futbolcuları sayan muhabirin telaffuzu sosyal medyada gündem oldu!
20:02 Fenerbahçe'de heyecan yaratan transfer! Luis Suarez için tüm şartlar zorlanacak
20:00 Skandal iddia: "Sosyal hizmet il müdürleri, bakanlıkta işe girmek isteyen yurttaştan 100 bin lira istedi"
19:55 AK Parti yaşanan oy kaybının farkında! Rakip olarak ekonomiyi görüyorlar
19:51 Yere dökülen pul biberleri toplayıp satan esnafa 8 bin 500 lira para cezası kesildi
19:27 Yolu kapatan sürücü dirft yaptı! O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi
19:25 Antalya'da etrafı fotoğraflarla kaplı erkek cansız bedeni bulundu
19:17 İngiltere'de skandal yaratan olay! Ambulansı otoparka çekip cinsel birliktelik yaşadılar
19:15 Tecrübeli hoca tepki gösterdi! İsmail Kartal: Çocuklar ve aileler mağdur oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 21:02:20. #1.11#
SON DAKİKA: Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement