Somali'deki bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Somali'deki bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

06.09.2022 18:00
Somali'deki bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Aşağı Şabel bölgesinde bulunan Barawe şehrinin belediye başkan yardımcısı İsmail Abdullah, basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerce bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Abdullah, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Abdullah, ayrıca bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırıdan Eş-Şebab örgütü sorumlu tutuluyor.

Somali'de Eş-Şebab örgütü sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alıyor.

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Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'deki bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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