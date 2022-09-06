Abdullah, ayrıca bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Somali 'de düzenlenen bombalı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Somali'deki bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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