Somali'de en az 60 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Somali'de en az 60 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi

22.02.2022 21:35
Somali'de en az 60 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda en az 60 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda en az 60 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali basınında çıkan habere göre, ülkenin Hiiran bölgesinde Eş-Şebab örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda en az 60 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Ölenler arasında örgütün üst düzey yöneticilerinin de olduğu, örgüte ait mühimmatın da imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

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Eş Şebab, Somali, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de en az 60 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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