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Somali'de ertelenen Halk Meclisi seçimleri 16 Kasım'da başlayacak - Son Dakika

Somali'de ertelenen Halk Meclisi seçimleri 16 Kasım'da başlayacak

11.11.2021 23:48
Somali'de ertelenen Halk Meclisi seçimleri 16 Kasım'da başlayacak

Somali'de siyasi anlaşmazlıklar yüzünden ertelenen Halk Meclisi seçimleri 16 Kasım'da başlayacak.

Somali'de siyasi anlaşmazlıklar yüzünden ertelenen Halk Meclisi seçimleri 16 Kasım'da başlayacak.

Hükümet Sözcüsü Muhammed İbrahim Mualim, yaptığı açıklamada, ülkedeki meclisin alt kanadı olan Halk Meclisi seçimlerinin 16 Kasım'da başlayarak 24 Aralık'ta sona ereceğini belirtti.

Başbakan Hüseyin Roble, salı günü tüm seçim komisyonlarına acilen seçim sürecinin başlatılması talimatını vermişti.

Somali'de sene başından bu yana ertelenen seçim süreci meclisin üst kanadında yer alacak vekillerin seçimiyle 29 Temmuz'da Jubaland eyaletinde başlamıştı.

Seçim takvimindeki gecikmeden ötürü şiddet olaylarının görüldüğü ülkede, süreci Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin devralmasıyla tansiyon gerilemiş ancak Roble ve Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu arasında yetki tartışmaları başlamıştı.

Somali'de seçim sistemi

Ülkede meclis ve cumhurbaşkanı seçimleri peş peşe yapılıyor.

Meclisin, "Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Meclisin üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseylerince belirleniyor.

Seçilen meclis üyeleri hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

"Bir kişi bir oy" planında başarı sağlanamadı

Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de, bu seçimlerde tüm ülkede "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak bu başarılamadı.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.

Somali'de, cumhurbaşkanı adayları arasında iki eski cumhurbaşkanı, bir başbakan ve bir de meclis başkanı bulunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de ertelenen Halk Meclisi seçimleri 16 Kasım'da başlayacak - Son Dakika


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