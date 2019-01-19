Son Dakika Haberleri: Somali'de Eş-Şebab 60 Çocuğu Kaçırdı

Somali'de Eş-Şebab 60 Çocuğu Kaçırdı

1 saat önce

ADDİS Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'nin güneybatısında 60 çocuğu kaçırdı.

Somali'de Eş-Şebab 60 Çocuğu Kaçırdı, System.String[]
ADDİS Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'nin güneybatısında 60 çocuğu kaçırdı.

Somali Ulusal Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, terör örgütü, Bakul vilayetinin El-Garas bölgesinde 60 çocuğu ailelerinden zorla alarak alıkoydu.

Bakul Valisi Muhammed Moalim Ahmed olay sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, örgütün çocukları asker olarak yetiştirip düzenlediği saldırılarda kullandığını söyledi.

Çocukların henüz tespit edilemeyen bir yere götürüldüğünü ifade eden Ahmed, ailelerin çocuklarının hayatından endişe ettiğini dile getirdi.

SONNA, Eş-Şebab'ın kendi sitesinde yayınladığı bir ses kaydından, ülkede 22 Aralık'ta Ulusal Tiyatro'ya yapılan intihar eylemini, 12 yaşında örgüte katıldığı belirtilen 23 yaşındaki bir gencin yaptığının anlaşıldığını da aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:30 Kaynak: AA

Somali, Güncel
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