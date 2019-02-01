Son Dakika Haberleri: Somali'de Eş-Şebab'a Ağır Darbe: 24 Militan Öldürüldü

Somali'de Eş-Şebab'a Ağır Darbe: 24 Militan Öldürüldü

1 saat önce

ABD'nin Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın eğitim kampına düzenlediği hava saldırısında 3'ü üst düzey 24 militan öldürüldü.

Somali'de Eş-Şebab'a Ağır Darbe: 24 Militan Öldürüldü, System.String[]
ABD'nin Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın eğitim kampına düzenlediği hava saldırısında 3'ü üst düzey 24 militan öldürüldü.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali hükümetinin teröristlere karşı olan mücadelesine destek vermek ve terör örgütünün bölgede varlığını sona erdirmek için Hiran bölgesi Shabeleey kasabasında hava saldırısı düzenlendiğini açıklandı. İnsansız hava araçları ile düzenlenen saldırının kasabadaki eğitim kampına düzenlendiği ve Eş-Şebab'a mensup 3'ü üst düzey 24 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Düzenlediğimiz hava saldırılarıyla Somali Hükümeti ve diğer uluslararası partnerlerimizle birlikte, Somali halkını teröristlere karşı korumayı amaçlıyoruz. Hava saldırılarına, partnerlerimizin teröristlerle olan mücadelesinde mesafe kat etmesi ve örgütün Somali'de ve bölgedeki varlığına son vermek için devam edeceğiz" denildi.

ABD'nin ülke güvenliğini devralması için Somalili güvenlik güçlerine eğitimler verilmeye devam edildiğine dikkat çekilen açıklamada ayrıca, "Somali hükümetine yardımcı olacağız ve ayrıca Somali halkının teröristleri karşı korumak için gerekli tedbirler alınacaktır" ifadesi kullanıldı. - MOGADİŞU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bitişikteki Dükkanın Duvarını Kırarak 2 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar Karabiberim Klibinin Yıldızı İlknur Soydaş'tan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Para Almadım

Siirt'te Termal Su Aranırken Petrol Bulundu 24 Haziran'ı Bilen Şirket, İkisi Büyükşehir 6 İlde Yaptığı Anketi Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 15:38:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Somali'de Eş-Şebab'a Ağır Darbe: 24 Militan Öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]