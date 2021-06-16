Somali'de Eş-Şebab'a ait bir kamp ele geçirildi - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerinin kullandığı bir kamp ele geçirildi.
Yerel basındaki habere göre Somali ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Puntland bölgesinde, Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda örgüt üyelerinin kullandığı bir kamp ve buradaki çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.
Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Ertelenen seçimlere hazırlanan Somali'de, ordunun Eş-Şebab'a yönelik operasyonları devam ediyor.
Kaynak: AA
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