Somali'de Eş-Şebab'a hava operasyonu - Son Dakika

Somali'deki terör örgütü Eş-Şebab'ı hedef alan hava operasyonunda 2 örgüt üyesinin öldüğü bildirildi.
Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Afrika Komutanlığı iş birliğinde dün akşam saatlerinde Kunyo Borrow kasabası yakınlarında örgüt üyelerine hava saldırısı düzenlendi.
Saldırıda 2 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.
Bombalama, Mudug Valisi Ahmed Musa Nur'un hayatını kaybetmesine neden olan intihar eyleminin ardından gerçekleşti. Eş-Şebab, dün Nur'u taşıyan araca düzenlediği intihar saldırısında 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.