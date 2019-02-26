Somali'de Eş-Şebab'a Hava Saldırısı: 35 Militan Öldürüldü
58 dakika önce
ABD'nin, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısında 35 militanın öldürüldüğü bildirildi.
ABD
'nin, Somali
'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısında 35 militanın öldürüldüğü bildirildi.
ABD Afrika
Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali'nin Hiran bölgesine bağlı Beledveyne şehri yakınlarında düzenlenen hava saldırısında 35 Eş-Şebab militanının öldürüldüğü bildirildi.
AFRICOM Operasyon Komutanı Gregg Olson, "Eş Şebab'ın örgütlenme girişimlerinden önce ortaklarımıza ve Somali halkına yönelik olası bir tehdidi ortadan kaldırdık" dedi. Saldırıda sivil kayıplara yönelik ise bir açıklama yapılmadı.
Ayrıca 2019'da Eş Şebab militanlarına yönelik düzenlenen 22 hava saldırısında en az 180 militanın öldürüldüğü belirtildi. - MOGADİŞU
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:42 Kaynak: İHA
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