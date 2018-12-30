Somali'de Eş-Şebab'a Operasyon
32 dakika önce
ADDİS Somali ordusunun, terör örgütü Eş-Şebab'ın kontrol ettiği Jilib kentine düzenlediği operasyonda yaklaşık 30 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.
ADDİS Somali
ordusunun, terör örgütü Eş-Şebab'ın kontrol ettiği Jilib kentine düzenlediği operasyonda yaklaşık 30 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Somali ordusuna bağlı Danab Özel Kuvvetleri, Orta Cubba bölgesinin Jilib kentinde örgütün eğitim merkezine operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında dört örgüt elebaşının da olduğu yaklaşık 30 Eş-Şebab üyesi öldürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:09 Kaynak: AA
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