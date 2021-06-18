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Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 30 örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika

Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 30 örgüt üyesi öldürüldü

18.06.2021 15:10
Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 30 örgüt üyesi öldürüldü, System.String[]

Somali'de güvenlik güçlerinin terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonunda 30 militan etkisiz hale getirildi.

Somali'de güvenlik güçlerinin terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonunda 30 militan etkisiz hale getirildi.

Somali ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin Orta Şabel bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonda 30 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi. Öldürülen militanlar arasında Jama Dhere olarak bilinen üst düzey bir örgüt üyesinin de olduğu belirtildi.

Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor. Ertelenen seçimlere hazırlanan Somali'de ordunun Eş-Şebab'a yönelik operasyonları devam ediyor.

Eş Şebab, Militan, Somali, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 30 örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika


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