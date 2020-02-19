Somali'de Eş-Şebab askeri üsse saldırdı: 12 asker öldü - Son Dakika

Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün askeri üsse düzenlediği intihar saldırısında 12 Somalili askerin öldüğü belirtildi.



Somali'de terör örgütü Eş-Şebab başkent Mogadişu'nun güneybatısındaki El Salini askeri üssüne intihar saldırısı düzenledi. Polis tarafından yapılan açıklamada, Eş-Şebab militanlarının bombalı saldırının ardından üssü bastığı, kısa süreli olarak üssü ele geçirdiği belirtildi. Takviye birliklerin olay yerine intikal etmesinin ardından üssün yeniden ele geçirildiği kaydedildi. Ordu tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 12 Somalili askerin öldüğü ve üssün komutanının yaralandığı ifade edildi.



Polis memuru Nur Ahmed yapığı açıklamada, militanların üsteki mühimmat ve silahları ele geçirdiğini söyledi. Saldırıda ayrıca militanların uçaksavar silahların bulunduğu 2 pikaba el koyduğu ve 4 askeri aracı imha ettiği belirtildi. - MOGADİŞU