Somali'de Eş-Şebab elebaşlarından biri ABD'nin İHA saldırısıyla öldürüldü

ABD'nin, Somali'de insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda terör örgütü Eş-Şebab elebaşlarından birinin öldürdüğü bildirildi.
AP'nin, basına konuşma yetkisi bulunmayan Somalili üst düzey askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, yabancı aşırılıkçı gruplarla ilişkisi olan Eş-Şebab elebaşlarından biri, Aşağı Şabel bölgesinde İHA saldırısıyla etkisiz hale getirildi.
Eş-Şebab'ın kontrol altında tuttuğu Kunya Barow kasabası sakinleri de terör örgütü üyesinin aracının kasaba dışında hedef alındığını söyledi.
ABD ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu saldırı doğrulanırken, öldürülen kişinin El Kaide örgütüyle doğrudan bağlantılı olduğu aktarıldı.