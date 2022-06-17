AA muhabirinin bölge sakinlerinden edindiği bilgiye göre, saldırı birkaç saat sürdü ve yoğun patlama sesleri duyuldu.

Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Somali'de Eş-Şebab'ın askeri üsse saldırısında 47 örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.