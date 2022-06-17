Somali'de Eş-Şebab'ın askeri üsse saldırısında 47 örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika
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Somali'de Eş-Şebab'ın askeri üsse saldırısında 47 örgüt üyesi öldürüldü

17.06.2022 14:18
Somali'de Eş-Şebab'ın askeri üsse saldırısında 47 örgüt üyesi öldürüldü

Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün bir askeri üsse saldırısında 47 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün bir askeri üsse saldırısında 47 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali radyosunun haberine göre, Eş-Şebab üyeleri, sabah saatlerinde Somali'nin Bahdo bölgesindeki askeri üsse saldırı düzenledi.

Saldırıya karşılık veren güvenlik güçleri, 47 örgüt üyesini etkisiz hale getirdi.

AA muhabirinin bölge sakinlerinden edindiği bilgiye göre, saldırı birkaç saat sürdü ve yoğun patlama sesleri duyuldu.

Eş-Şebab örgütü, saldırıyı üslendiğini duyurdu.

Örgüt, 10 yıldan fazla süredir sık sık ülkenin farklı noktalarında güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alıyor.

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Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de Eş-Şebab'ın askeri üsse saldırısında 47 örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Somali'de Eş-Şebab'ın askeri üsse saldırısında 47 örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika
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