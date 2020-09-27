Somali'de Eş-Şebab'ın rehin aldığı 40 çocuk kurtarıldı - Son Dakika

Somali'de Eş-Şebab'ın rehin aldığı 40 çocuk kurtarıldı

Somali ordusu, aşağı Şabelle bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'ın rehin aldığı 40 çocuk kurtardı.

Somali'de Eş-Şebab'ın rehin aldığı 40 çocuk kurtarıldı, System.String[]

Somali ordusu, aşağı Şabelle bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'ın rehin aldığı 40 çocuk kurtardı.

Somali ordusundan yapılan açıklamaya göre, ordu, Barire şehrindeki köylerde eş-Şebab'a yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda örgütün rehin aldığı 40 çocuğu kurtarılırken, 16 terörist de etkisiz hale getirildi.

Bu arada rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan örgütün rehin aldığı çocukların intihar eylemlerinde kullanılacağı öğrenildi.

Ülkede 2004'te kurulan terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Somali ordusu ise son birkaç aydır aşağı Şebelle, Mudug, Bakol ve Gedo vilayetlerinde terör örgütünün kontrolündeki bazı yerleşimleri teröristlerden arındırdı.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgal eden Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Eş Şebab, Somali, Terör, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de Eş-Şebab'ın rehin aldığı 40 çocuk kurtarıldı - Son Dakika

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