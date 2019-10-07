Son Dakika Haberleri: Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 20 ölü
Son Dakika Güncel Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 20 ölü

Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 20 ölü

1 saat önce

Somali'nin güneyinde düzenlenen operasyonda en az 20 Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 20 ölü, System.String[]

Somali'nin güneyinde düzenlenen operasyonda en az 20 Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Aşağı Cuba'da düzenlenen güvenlik operasyonunda 20'nin üzerinde Eş-Şebab üyesi ölürken, çok sayıda örgüt üyesi de yaralandı.

Operasyonu yapan Jubaland Güçleri'nden Khiyar Abdi Muhammed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ölenlerin arasında üst düzey Eş-Şebab komutanlarının da olduğunu belirtti.


Muhammed, "Tüm bölge Eş-Şebab'tan temizlenene kadar operasyonlar devam edecek." ifadesini kullandı.

Terör örgütü, ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduruyor.

Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı yapıldı
Türkiye harekat için ABD'nin bölgeden çekilmesini bekleyecek CHP'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için tavrı netleşti Gamze Özçelik'ten olası sınır ötesi operasyon öncesi Mehmetçik'e destek!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 15:18:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 20 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]