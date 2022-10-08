Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 14 örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika
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Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 14 örgüt üyesi öldürüldü

08.10.2022 14:00
Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 14 örgüt üyesi öldürüldü

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 14 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 14 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali Ulusal Ordu Radyosunca (SNA) yapılan açıklamada, Aşağı Şabel bölgesinde Eş-Şebab operasyonu düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Operasyonda 14 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, öldürülen Eş-Şebab üyeleri arasında örgüt elebaşlarından Muhammed Nur Shire'nin de bulunduğu kaydedildi.

Enformasyon Bakan Yardımcısı Abdirahman Adala, örgüt propagandasında kullanılan 40 sosyal medya hesabının da askıya alındığını duyurdu.

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Kaynak: AA

Somali, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 14 örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 14 örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika
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