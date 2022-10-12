Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 20 örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika
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Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 20 örgüt üyesi öldürüldü

12.10.2022 12:30
Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 20 örgüt üyesi öldürüldü

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda en az 20 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda en az 20 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali Enformasyon Bakanlığı, ülkenin Hiran bölgesinde sabah saatlerinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, Hiran bölgesinde en az 20 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Eş-Şebab üyelerinin saldırısı sonrası başlayan operasyona savaş uçaklarının da destek verdiği ve çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Çatışmalarda 3 Somali askeri de hayatını kaybetti.

Eş-Şebab'a yönelik Jicibow bölgesinde dün düzenlenen operasyonda da 20 örgüt üyesi öldürülmüştü.

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Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 20 örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 20 örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika
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