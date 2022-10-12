Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 20 örgüt üyesi öldürüldü

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda en az 20 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Somali Enformasyon Bakanlığı, ülkenin Hiran bölgesinde sabah saatlerinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Açıklamada, Hiran bölgesinde en az 20 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Eş-Şebab üyelerinin saldırısı sonrası başlayan operasyona savaş uçaklarının da destek verdiği ve çatışmaların devam ettiği belirtildi.
Çatışmalarda 3 Somali askeri de hayatını kaybetti.
Eş-Şebab'a yönelik Jicibow bölgesinde dün düzenlenen operasyonda da 20 örgüt üyesi öldürülmüştü.
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