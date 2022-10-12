Eş-Şebab üyelerinin saldırısı sonrası başlayan operasyona savaş uçaklarının da destek verdiği ve çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 20 örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika

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