Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik askeri operasyonda 7 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Yerel basındaki habere göre, Somali ordusu tarafından düzenlenen operasyon, ülkenin Mudug bölgesinde yapıldı.
Operasyonda, 7 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi, 2 örgüt üyesi yakalandı.
Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 7 örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika