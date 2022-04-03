Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 7 örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika
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Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 7 örgüt üyesi öldürüldü

03.04.2022 16:05
Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 7 örgüt üyesi öldürüldü

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik askeri operasyonda 7 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik askeri operasyonda 7 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Somali ordusu tarafından düzenlenen operasyon, ülkenin Mudug bölgesinde yapıldı.

Operasyonda, 7 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi, 2 örgüt üyesi yakalandı.

Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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Eş Şebab, Somali, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 7 örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 7 örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika
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