Saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında minibüs ile kamyonların da bulunduğu 7 aracın ateşe verilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Somali'de Eş-Şebab'ın düzenlediği terör saldırısında 10 kişi öldü - Son Dakika

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