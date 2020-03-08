Somali'de Eş-Şebab örgütünün üst düzey komutanı, ABD'nin hava saldırısında öldürüldü

Somali medyası, yakalanması veya etkisiz hele getirilmesi için 5 milyon dolar vaat edilen Eş-Şebab örgütünün üst düzey bir komutanının ABD'nin geçen ay düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.



Devlet kontrolündeki radyo, Eş-Şebab'ın operasyonlarını yöneten Bashir Mohamed Mahamoud'un, ülkenin güneyinde Jubba bölgesinde ABD'nin düzenlediği hava saldırısı sonucu 22 Şubat'ta hayatını kaybettiğini açıkladı.