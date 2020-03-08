Son Dakika › Dünya › Somali'de Eş-Şebab örgütünün üst düzey komutanı, ABD'nin hava saldırısında öldürüldü - Son Dakika Dünya
Somali'de Eş-Şebab örgütünün üst düzey komutanı, ABD'nin hava saldırısında öldürüldü
6 saat önce
Somali medyası, yakalanması veya etkisiz hele getirilmesi için 5 milyon dolar vaat edilen Eş-Şebab örgütünün üst düzey bir komutanın ABD’nin geçen ay düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.
Somali medyası, yakalanması veya etkisiz hele getirilmesi için 5 milyon dolar vaat edilen Eş-Şebab örgütünün üst düzey bir komutanının ABD'nin geçen ay düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.
Devlet kontrolündeki radyo, Eş-Şebab'ın operasyonlarını yöneten Bashir Mohamed Mahamoud'un, ülkenin güneyinde Jubba bölgesinde ABD'nin düzenlediği hava saldırısı sonucu 22 Şubat'ta hayatını kaybettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:31
Son Dakika Minibüs şoförü öldürüldü, yolcular dehşeti yaşadı Suudi Arabistan Kralı Selman, öldüğü iddialarının ardından ilk defa görüntülendi İran'da koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içen 7 kişi öldü 100 yaşındaki Çinli hasta koronavirüsü yendi