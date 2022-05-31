Somali'de Eş-Şebab saldırısında 3 kişi öldü - Son Dakika
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Somali'de Eş-Şebab saldırısında 3 kişi öldü

31.05.2022 08:43
Somali'de Eş-Şebab saldırısında 3 kişi öldü

Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün saldırısında 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün saldırısında 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Polis yetkilisi Hüseyin Jibril, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin Aşağı Şabel bölgesindeki bombalı saldırıda bir köprünün hedef alındığını söyledi.

Jibril, uzaktan kumandalı düzenekle yapılan saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını belirtti.

Eş-Şebab terör örgütünün saldırıyı üstlendiği kaydedildi.

Eş-Şebab, sık sık ülkenin farklı noktalarında güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alıyor.

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Kaynak: AA

Eş Şebab, Somali, Polis, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de Eş-Şebab saldırısında 3 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somali'de Eş-Şebab saldırısında 3 kişi öldü - Son Dakika
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