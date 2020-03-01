Somali'de Eş-Şebab saldırısında 4 asker öldü - Son Dakika

Somali'deki Aşağı Şebelle bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'ın bombalı saldırısında 4 asker yaşamını yitirdi.

Aşağı Şebelle askeri yetkilisi Salad Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristlerin Wanlawayn-Afgoye kara yolunda askerlerin geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlediğini belirtti.

Hüseyin, saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin yaralandığını ifade ederek, bölgede örgüte yönelik operasyon başlatıldığını söyledi.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.