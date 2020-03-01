Somali'de Eş-Şebab saldırısında 4 asker öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali'de Eş-Şebab saldırısında 4 asker öldü - Son Dakika

Somali'de Eş-Şebab saldırısında 4 asker öldü

6 saat önce

Somali'deki Aşağı Şebelle bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'ın bombalı saldırısında 4 asker yaşamını yitirdi.

Somali'de Eş-Şebab saldırısında 4 asker öldü, System.String[]

Somali'deki Aşağı Şebelle bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'ın bombalı saldırısında 4 asker yaşamını yitirdi.

Aşağı Şebelle askeri yetkilisi Salad Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristlerin Wanlawayn-Afgoye kara yolunda askerlerin geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlediğini belirtti.

Hüseyin, saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin yaralandığını ifade ederek, bölgede örgüte yönelik operasyon başlatıldığını söyledi.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin 5 Mart'ta Moskova'da görüşecek
Koronavirüs basketbola da sıçradı! NBA ve Euroleague... Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet'in maçları Koronavirüs nedeniyle ertelendi Portekizli siyaset bilimci Bruno Maçaes'ten Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 22:48:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Somali'de Eş-Şebab saldırısında 4 asker öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]