Somali'de 75 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi

Somali 'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik dünden bu yana devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen örgüt üyelerinin sayısının 75'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

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