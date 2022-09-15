Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 18 örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika
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Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 18 örgüt üyesi öldürüldü

15.09.2022 16:22
Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 18 örgüt üyesi öldürüldü

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlenen iki operasyonda 18 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlenen iki operasyonda 18 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali Ulusal Ordusunca yapılan açıklamada, ülkenin Hiiraan ve Aşağı Şabel bölgesinde örgüte yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan örgüte ait bomba üretim merkezinin de imha edildiği belirtildi.

Eş-Şebab terör örgütü sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 18 örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 18 örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika
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