Somali'deki Eş-Şebab operasyonunda üst düzey örgüt lideri etkisiz hale getirildi

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün üst düzey liderlerinden birinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Somali ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Aşağı Şabel bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendi.
Askeri operasyonda örgüt liderlerinden birinin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, bu kişinin ismi paylaşılmadı.
Açıklamada, Eş-Şebab üyelerinin esir aldığı bazı sivillerin kurtarıldığı da belirtildi.
Eş-Şebab örgütü, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
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