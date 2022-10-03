Eş-Şebab'ın elebaşları arasında yer alan Nadir için ABD tarafından 3 milyon dolar ödül konulmuştu.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Somali'de Eş-Şebab elebaşlarından Abdullahi Nadir öldürüldü - Son Dakika

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