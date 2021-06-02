Somali'de eski cumhurbaşkanının konvoyuna güvenlik güçlerince ateş açıldı - Son Dakika

Somali'de eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un konvoyuna güvenlik güçleri tarafından ateş edildi.

Seçim müzakerelerine katılmak için başkent Mogadişu'da seyahat halinde olan ve bu seçimde de cumhurbaşkanı adayları arasında bulunan Mahmud'un konvoyu saldırıya uğradı.

AA muhabirine konuşan güvenlik kaynakları saldırıyı doğrularken, açılan ateşten kimin sorumlu olduğuna ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Saldırıda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

"Suikast girişimi"

Eski Güvenlik Bakanı Abdirizak Muhammed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, açılan ateşin bir suikast teşebbüsü olduğunu belirterek, Başbakan Hüseyin Roble'ye soruşturma başlatması çağrısı yaptı.

Muhammed, olay sırasında Mahmud'la birlikte seyahat ettiklerini ve yanlarında eski istihbarat şefinin de olduğunu aktardı.

Başbakan Roble, 27 Mayıs'ta, federal yönetim ile eyalet liderleri arasında aylardır süren seçim krizine yönelik görüşmelerin olumlu sonuçlandığını duyurmuştu.

Roble, seçim süreciyle ilgili anlaşmayı "tarihi" bir an olarak nitelendirerek, liderlerin 60 gün içinde seçim yapılması konusunda anlaşmaya vardığını belirtmişti.