Somali'de eski milletvekilinin aracına bombalı saldırı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

Somali'de eski milletvekilinin aracına bombalı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

29.12.2020 14:41
Somali'de eski milletvekilinin aracına bombalı saldırı: 1 ölü 1 yaralı, System.String[]

Somali'nin başkenti Mogadişu'da eski milletvekilinin aracına düzenlenen bombalı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da eski milletvekilinin aracına düzenlenen bombalı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Mogadişu'nun Karan ilçesinde eski milletvekili Muhyidin Hasan'nın arabasına bombalı saldırı düzenlendi.

Hasan'ın arabası Karan belediye binasının yakınından geçerken, yola döşenen bombanın infilak etmesi sonucu araçtaki 1 asker öldü, 1 asker yaralandı.

Bu arada, Hasan'ın saldırı sırasında araçta olmadığı bildirildi.

Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

bombalı saldırı, Mogadişu, Somali, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de eski milletvekilinin aracına bombalı saldırı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen, Manisa'da kurduğu şirketi kapatıyor Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyenle ilgili yürek burkan detay! Bu akşam eğitim verecekmiş Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan tarafından yakılarak öldürüldü ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu SBK Holding'e yönelik operasyonun detayları; Şömineden yakılmış cep telefonu çıktı Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel ilk izlenimlerini anlattı Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı
Putin aşı teklifinde bulundu, Erdoğan Bakanlığa talimat verdi: Türkiye ve Rusya'dan ortak koronavirüs aşısı kararı Putin aşı teklifinde bulundu, Erdoğan Bakanlığa talimat verdi: Türkiye ve Rusya'dan ortak koronavirüs aşısı kararı         
14:30
Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı         
14:15
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
Zlatan Ibrahimovic, kendisine 3 milyon euroya ormanlık alan satın aldı Zlatan Ibrahimovic, kendisine 3 milyon euroya ormanlık alan satın aldı         
13:55
Sheffield Wednesday, teknik direktör Tony Pulis'in görevine son verdi Sheffield Wednesday, teknik direktör Tony Pulis'in görevine son verdi         
13:35
Bolu'da vakalar yüzde 80 azaldı, risk haritası yeşile döndü Bolu'da vakalar yüzde 80 azaldı, risk haritası yeşile döndü         
13:12
Zile basarak Zile basarak "hırsızım" diyen polislere tereddütsüz kapıyı açtılar         
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye Emine Erdoğan ve baktığı 'Leblebi' uğurladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye Emine Erdoğan ve baktığı 'Leblebi' uğurladı         
12:31
Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü         
12:02
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar         
10:35
Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu         
10:04
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir         
08:30
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 14:53:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Somali'de eski milletvekilinin aracına bombalı saldırı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei