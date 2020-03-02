Somali'de federal ve yerel güçler arasında çatışma çıktı - Son Dakika
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Somali'de federal ve yerel güçler arasında çatışma çıktı

6 saat önce

Somali'de, Mogadişu yönetimi ile güneydeki özerk Jubaland yönetimi arasında Gedo bölgesinde şiddetli çatışmalar başladı.

Somali'de federal ve yerel güçler arasında çatışma çıktı, System.String[]

Somali'de, Mogadişu yönetimi ile güneydeki özerk Jubaland yönetimi arasında Gedo bölgesinde şiddetli çatışmalar başladı.

Garowe Online sitesinin haberine göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, federal ve yerel yönetim arasındaki çatışmalar nedeniyle korku ve paniğe kapılan yüzlerce kişinin evini terk ettiği görüldü.

Geçen yıl düzenlenen yerel seçimlerden sonra gerginliğin arttığı Somali'de federal yönetim, Ekim 2019'da insan hakları ihlalleriyle suçlanan Jubaland Güvenlik Bakanı Abdirashid Janan'ı tutuklamıştı.

Ancak Janan, ocak ayında başkent Mogadişu'da kaldığı hapishaneden kaçarak Kenya'ya gitmişti. Somali, Jubaland'de saklandığı ileri sürülen Janan'ı bölgede askeri kuvvetleri olan Kenya'dan geri vermesini talep etmişti.

Ayrıca, geçen ay Cumhurbaşkanı Muhammed Fermacu'nun emriyle Jubaland'e, Türkiye tarafından eğitim verilmiş 700 Somalili asker yerleştirilmişti.

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:48 Kaynak: AA
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