Somali'de federal yönetim ve eyalet liderleri seçim süreci konusunda anlaştı - Son Dakika

Somali'de federal yönetim ve eyalet liderlerinin, ülkeyi iç savaşın eşiğine getiren seçim krizinin çözümüne yönelik anlaşmaya vardığı bildirildi.

Somali Dışişleri Bakanı Muhammed Abdirizak, basına yaptığı açıklamada, federal yönetim ile eyalet liderleri arasında seçim krizine yönelik görüşmelerin olumlu sonuçlandığı bilgisini paylaştı.

Abdirizak, 22 Mayıs'ta başlayan ve 3 gündür devam eden görüşmeler sonucunda federal hükümet ile eyalet liderleri arasında uzlaşma sağlandığı kaydederek, "Görüşmeler kolay olmadı, buna rağmen Somali'yi özgür ve adil seçimlere götürme noktasında anlaşmaya vardık." ifadesini kullandı.

Seçim süreciyle ilgili üç önemli konuda mutabakat sağlandığını belirten Abdirizak, anlaşma ile ilgili detayların perşembe günü paylaşılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı koltuğu bırakmadı

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun, 8 Şubat 2021'de görev süresinin dolmasına karşın koltuğunda oturmayı sürdürmesi, muhalefetin ve bazı eyalet liderlerinin tepkisini çekmişti.

Fermacu ve eyalet başkanları, 17 Eylül 2020'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.