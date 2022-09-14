Somali'de gıda sıkıntısı 500 bin çocuğu ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor - Son Dakika
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Somali'de gıda sıkıntısı 500 bin çocuğu ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor

14.09.2022 09:24
Somali'de gıda sıkıntısı 500 bin çocuğu ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor

Somali'de gıda sıkıntısı nedeniyle 500 bin çocuğun ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Somali'de gıda sıkıntısı nedeniyle 500 bin çocuğun ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, ülkedeki gıda kriziyle ilgili basına açıklama yaptı.

Elder, Somali'deki gıda krizinin 500 bin çocuğu ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığına dikkati çekti.

Somali'deki 2011'de yaşanan gıda krizinde 340 bin çocuğun gıda sıkıntısı yaşadığı bilgisini veren Elder, bu sayının bu yıl 500 bini geçtiğini sözlerine ekledi.

Elder, gıda krizini, "Bu yüzyıl görmediğimiz bir kabus." olarak tanımladı.

Somali'nin yüzde 80'i aşırı kuraklıkla mücadele ediyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre, Somali'nin yüzde 80'i şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor.

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Somali'deki insani kriz için uluslararası topluma acil yardım çağrısı yapmıştı.

YORUMLAR
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BM: Suriye'deki kolera salgınının yayılma riski var BM: Suriye'deki kolera salgınının yayılma riski var BM: Sri Lanka'da gıda krizi muhtemelen daha kötüye gidecek BM: Sri Lanka'da gıda krizi muhtemelen daha kötüye gidecek
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de gıda sıkıntısı 500 bin çocuğu ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Somali'de gıda sıkıntısı 500 bin çocuğu ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor - Son Dakika
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