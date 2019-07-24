Son Dakika Haberleri: Somali'de güvenlik toplantısı yapılan başkanlık ofisinde patlama: 6 ölü
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Somali'de güvenlik toplantısı yapılan başkanlık ofisinde patlama: 6 ölü

1 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki belediye başkanlığı binasında bugün düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, belediye başkanı da yaralandı.

Somali'de güvenlik toplantısı yapılan başkanlık ofisinde patlama: 6 ölü, System.String[]
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki belediye başkanlığı binasında bugün düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, belediye başkanı da yaralandı.

Patlama Mogadişu'da Belediye Başkanlığı binasında meydana geldi. Belediye başkanın ofisinde düzenlenen güvenlik toplantısı sırasında meydana gelen patlamada, aralarında bölge valisi ve başkan danışmanların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Patlamada aralarında Belediye Başkanı Abdirahman Omar Osman'ın da bulunduğu 6 kişi de yaralandı.

Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken; patlamanın canlı bomba mı, yoksa daha önce odaya kurulmuş bir düzenekle mi yapıldığı araştırılıyor.


Mogadişu, Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:55 Kaynak: DHA
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