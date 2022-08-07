Somali'de parlamento, Halk Meclisi ve Senato olmak üzere iki kısımdan oluşuyor ancak hükümet için güven oylaması Halk Meclisinde yapılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Somali'de yeni hükümet güvenoyu aldı - Son Dakika

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