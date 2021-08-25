Somali'de hava operasyonunda terör örgütü Eş-Şebab'ın 90 üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

AA muhabirine açıklama yapan bir ordu yetkilisi, ordu ile örgütün arasında çıkan çatışmada çok sayıda askerin yaralandığını söyledi.

Öte yandan Eş-Şebab, üyelerinin köye bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlediğini ve ardından çatışma çıktığını kaydetti. Örgüt, çatışmalar sırasında 12'si orduya ait 14 araca el koyduklarını iddia etti.

Açıklamada, "Eş-Şebab militanları Amara köyüne saldırmaya çalıştı ve büyük kayıplar verdi. Eş-Şebab'a yönelik hava operasyonunda en az 90 terörist öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

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