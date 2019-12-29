Somali'de hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazeleri ile 16 yaralı Türkiye'de - Son Dakika

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki terör saldırısında yaşamını yitiren 2 Türk'ün cenazesi ile yaralananlardan 16'sını Türkiye'ye getiren uçak, Ankara'ya indi.



Sağlık Bakanlığı, Somali'deki yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekip oluşturuldu. Söz konusu sağlık ekibi, dün akşam saatlerinde uçakla terör saldırısının yaşandığı Somali'nin başkenti Mogadişu'ya hareket etti.



Terör saldırısında yaşamını yitiren 2 Türk'ün cenazesi ile yaralananlardan 16'sını Türkiye'ye getiren uçak, bugün akşam saatlerinde ise Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi.



"Patlamayı lanetliyorum"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havaalanında açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün sabah bildiğiniz gibi dost ve kardeş ülke Somali'de olan patlama sonrası 2 hayatını kaybeden vatandaşımızın naaşını ve 16 Somalili yaralıyı ambulans uçakla getirmiş bulunuyoruz. Ben Somali'de olan bu patlamayı lanetliyorum ve bu patlamanın hepimizi derin üzüntüye sevk ettiğini söylemek istiyorum. Patlamanın olduğu ilk andan itibaren devlet yetkililerinden, bizden ambulans uçak talebi olmuştu. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren son derece yakın ilgi ve hassasiyet göstererek bizlere talimat verdiler ve Milli Savunma Bakanımız ile birlikte hızla hazırlıklara başladık. Bildiğiniz gibi dün akşam TSK'nin ambulans uçağa dönüşen uçağıyla UMKE ve cerrahlardan oluşan 20 kişili sağlık personelimizi görevlendirip göndermiştik ve bu sabah da Somali'ye varmışlardı. Saat 14.30 gibi Somali'den hareket ettiler" dedi.



"Recep Tayyip Erdoğan Uygulama ve Araştırma Hastanemiz 53 yaralıyı kabul etti"



Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Turan Sevi ve Mehmet Kaplan adında 2 vatandaşımız, hayatını kaybetti. Ben buradan yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum ve patlamanın ilk anından itibaren Mogadişu'da en donanımlı hastane olan Recep Tayyip Erdoğan Uygulama ve Araştırma Hastanemiz 53 yaralıyı kabul etti. Bu 53 yaralının 19 tanesinin halen tedavileri devam etmekte, 4 hastanın da yoğun bakımda tedavisi devam ediyor."



"4'ü yoğun bakım şartlarında getirildi"



Bakan Koca, "Burada 16 yaralıyı da Türkiye'de daha ileri tedavilerini yapmak üzere bu organizasyonu gerçekleştirmiş olduk" ifadesini kullandı.



Bakan Koca, Türkiye'ye getirilen yaralılarla ilgili olarak, "Yaralılar içinde 16 tanesinin 4 tanesi yoğun bakım şartlarında getirildi. 1 hastanın, 3 defa kardiyak arrest oldu ve hemen hızla şehir hastanemize nakli yapıldı" dedi.



Bakan Koca, "Toplam 18 ambulansla bu hastalarımızın nakli yapılmaya devam ediyor. Diğer hastalarımızın, ağırlıklı Ankara Şehir Hastanesi ve GATA olmak üzere nakillerini yapıyoruz. 4 yoğun bakım şartlarında devam edecek, durumları biraz daha ciddi olan hastamız ve 12 tane müdahalelerinin devamını planladığımız hastamız söz konusu" şeklinde konuştu. - ANKARA