Somali'de iki eyalet, krize neden olan Seçim Komisyonu üyelerini atadı - Son Dakika

Somali'de iki eyalet, krize neden olan Seçim Komisyonu üyelerini atadı

28.01.2021 14:19
Somali'de iki eyalet, krize neden olan Seçim Komisyonu üyelerini atadı, System.String[]

Somali'nin Jubaland ve Puntland eyaletleri, uzun zamandır beklenen ve ülkenin seçimlerinde kilit rolü oynayan Seçim Komisyonu üyelerinin atamasını gerçekleştirdi.

Somali'nin Jubaland ve Puntland eyaletleri, uzun zamandır beklenen ve ülkenin seçimlerinde kilit rolü oynayan Seçim Komisyonu üyelerinin atamasını gerçekleştirdi.

Uluslararası toplumun özellikle de Birleşmiş Milletler (BM) Somali Özel Temsilcisi James Swan'ın eyalet yönetimlerini ikna çabalarıyla, iki eyalet de 8 komisyon üyesi atamayı kabul etti.

Federal hükümetin atadığı komisyon üyelerinin, Puntland ve Jubaland temsilcileriyle ilerleyen günlerde bir araya gelmesi bekleniyor.

Ülkede 8 Şubat'ta cumhurbaşkanlığı seçimiyle sonlanması beklenen seçim süreci, federal hükümetin atadığı komisyon üyelerine ilişkin itiraz ve bazı eyaletlerin üye atamasını geciktirmesi nedeniyle kilitlenmişti.

Somali'de seçim sistemi

Meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri art arda yapılan Somali'de Meclisin, "Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Parlamentonun üst kanadının 54 üyesi de eyalet konseylerince belirleniyor. Seçilen parlamento üyeleri, oylarıyla hem Meclis Başkanı'nı hem de yeni Cumhurbaşkanı'nı belirliyor.

Halihazırda kendine özgü bir kabile sistemi uygulanan Somali'de, bu seçimlerde "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak başarılı olunamadı.

Şu anda "4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında Meclise kendi seçtiği vekilleri gönderiyor.

Somali'de cumhurbaşkanı adayları arasında 2 eski cumhurbaşkanı, 1 başbakan ve 1 meclis başkanı bulunuyor.

Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Puntland, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de iki eyalet, krize neden olan Seçim Komisyonu üyelerini atadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: HDP'den bir randevu talebi gelmedi, gelirse görüşürüz bunda bir şey yok 40 saniye süren hortum, araba ve kameriyeyi de peşine takıp ortalığı savaş alanına çevirdi AK Partili Ünal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 52'nin altına, AK Partinin oyu ise yüzde 40'ın altına düşmedi Galatasaray, Diagne'yi satın alma opsiyonuyla West Bromwich'e kiraladı Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 36,96'ya yükseldi Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti
Öldürüp çuvalla ormana attığı sevgilisini Müge Anlı'nın programında böyle aramış: Hep el üzerinde tuttum Öldürüp çuvalla ormana attığı sevgilisini Müge Anlı'nın programında böyle aramış: Hep el üzerinde tuttum         
14:22
Zamalek'ten resmi açıklama geldi! Mostafa Mohamed için Galatasaray'la anlaşıldı Zamalek'ten resmi açıklama geldi! Mostafa Mohamed için Galatasaray'la anlaşıldı         
13:55
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi         
13:39
KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari mahrem imamı Ahmet Yiğit, Türkiye'ye getirildi KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari mahrem imamı Ahmet Yiğit, Türkiye'ye getirildi         
13:27
Anne ve babasını siyanürlü şerbet içirip öldüren gence 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis Anne ve babasını siyanürlü şerbet içirip öldüren gence 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis         
12:48
Sürekli ağaçlarını kesen şahsı, bahçesine kurduğu 17 bin liralık fotokapanla yakaladı Sürekli ağaçlarını kesen şahsı, bahçesine kurduğu 17 bin liralık fotokapanla yakaladı         
11:55
Türkiye'nin en büyük çetesi Türkiye'nin en büyük çetesi "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti         
11:37
Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor         
11:06
Kuliste kurşun döktüren Alişan, o anları sosyal medyadan paylaştı Kuliste kurşun döktüren Alişan, o anları sosyal medyadan paylaştı         
10:53
Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira oldu Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira oldu         
10:51
Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek         
09:41
Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor         
09:37
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu         
09:16
Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı         
09:02
Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı         
08:57
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 14:38:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Somali'de iki eyalet, krize neden olan Seçim Komisyonu üyelerini atadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei