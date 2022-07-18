- Somali'de iniş yapmak isteyen uçak ters döndü

MOGADİŞU - Somali'nin başkenti Mogadişu'da iniş yapmak için alçalan yolcu uçağı ters dönerek yere çakıldı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Jubba Havayollarına ait bir yolcu uçağı inişe geçtiği esnada ters dönerek yere çakıldı. Baidoa kentinden başkent Mogadişu'ya gelen ve içinde 30'dan fazla yolcunun bulunduğu uçak alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçaktan siyah dumanların yükseldiği görüldü. Havaalanı yetkilileri, yolcuların ve mürettebatın kurtarıldığını açıkladı. Kazanın nedeni ise henüz netlik kazanmadı.