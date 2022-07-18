Somali'de iniş yapmak isteyen uçak ters döndü - Son Dakika
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Somali'de iniş yapmak isteyen uçak ters döndü

18.07.2022 14:42

- Somali'de iniş yapmak isteyen uçak ters döndü Somali'nin başkenti Mogadişu'da iniş yapmak için alçalan yolcu uçağı ters dönerek yere çakıldı.

- Somali'de iniş yapmak isteyen uçak ters döndü

MOGADİŞU - Somali'nin başkenti Mogadişu'da iniş yapmak için alçalan yolcu uçağı ters dönerek yere çakıldı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Jubba Havayollarına ait bir yolcu uçağı inişe geçtiği esnada ters dönerek yere çakıldı. Baidoa kentinden başkent Mogadişu'ya gelen ve içinde 30'dan fazla yolcunun bulunduğu uçak alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçaktan siyah dumanların yükseldiği görüldü. Havaalanı yetkilileri, yolcuların ve mürettebatın kurtarıldığını açıkladı. Kazanın nedeni ise henüz netlik kazanmadı.

YORUMLAR
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Somali'de iniş yapmak isteyen uçak ters döndü Somali'de iniş yapmak isteyen uçak ters döndü Somali'de pist dışına mecburi iniş yapan yolcu uçağındaki 30 kişi kurtuldu Somali'de pist dışına mecburi iniş yapan yolcu uçağındaki 30 kişi kurtuldu
Kaynak: İHA

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de iniş yapmak isteyen uçak ters döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Somali'de iniş yapmak isteyen uçak ters döndü - Son Dakika
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