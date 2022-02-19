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Somali'de intihar saldırısı: 13 ölü - Son Dakika

Somali'de intihar saldırısı: 13 ölü

19.02.2022 19:38
Somali'de intihar saldırısı: 13 ölü

Somali'nin Bari kentinde meydana gelen intihar saldırısında 13 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Somali'nin Bari kentinde meydana gelen intihar saldırısında 13 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Somali'nin Bari kentinin Bosaso bölgesinde hükümet yetkililerin bulunduğu restoranda intihar saldırısı gerçekleştirildi. Patlayıcıların infilak etmesiyle 13 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Polis Sözcüsü Dini Roble Ahmed, patlamanın büyük hasara yol açtığını söyleyerek, saldırıda hayatını kaybedenlerin sivil olduğunu ve 20 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını belirtti. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında iki bölge komiser yardımcısı olduğunu söyleyen polis memuru Mohamud Hassan ise, "Bu kasabada hatırlayabildiğim en ölümcül saldırıydı" dedi. Somali hükümet yetkilileri, saldırının intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiğini doğrularken can kaybı ve yaralanmalara ilişkin ise net bir bilgi vermedi.

Saldırıyı, terör örgütü Eş-Şebab üstlendi. Hükümet yetkilileri ve sivillere yönelik devamlı saldırı düzenleyen grup, son iki hafta içinde iki saldırı daha gerçekleştirmişti.

(İHA)

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Saldırı, Hükümet, Somali, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Somali'de intihar saldırısı: 13 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somali'de intihar saldırısı: 13 ölü - Son Dakika
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