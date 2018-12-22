Son Dakika Haberleri: Somali'de İntihar Saldırısı: 3 Ölü, 10 Yaralı - Mogadişu

Somali'de İntihar Saldırısı: 3 Ölü, 10 Yaralı - Mogadişu

1 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

AA muhabirinin, Somali polis teşkilatında görevli bir polis memurundan edindiği bilgiye göre, intihar bombacısının kullandığı bomba yüklü araç, başkentteki Somali Tiyatrosu girişindeki bariyerleri geçmeye çalıştığı sırada kontrol noktasına çarptı.

Çarpma sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çoğunluğu asker 10 kişi yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:32 Kaynak: AA

Mogadişu, Somali, Güncel
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