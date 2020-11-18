Somali'de intihar saldırısı: 5 ölü - Son Dakika

? Somali'nin başkenti Mogadişu'da General Kaahiye Polis Akademisi yakınlarındaki kalabalık bir lokantaya düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin yerel güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, polislerin öğle yemeği için lokantaya geldiği sırada intihar bombacısı kendini patlattı.

5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı patlamadan sonra bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.