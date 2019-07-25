Somali'de intihar saldırısı: 6 ölü
1 saat önce
Somali'nin başkenti Mogadişu'da, belediye binasında gerçekleştirilen intihar eyleminde 6 kişi hayatını kaybetti.
Somali
'nin başkenti Mogadişu
'da, belediye binasında gerçekleştirilen intihar eyleminde 6 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:27
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