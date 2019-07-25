Son Dakika Haberleri: Somali'de intihar saldırısı: 6 ölü
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Somali'de intihar saldırısı: 6 ölü

1 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, belediye binasında gerçekleştirilen intihar eyleminde 6 kişi hayatını kaybetti.

Somali'de intihar saldırısı: 6 ölü, System.String[]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da, belediye binasında gerçekleştirilen intihar eyleminde 6 kişi hayatını kaybetti.
Mogadişu, Somali, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:27 
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