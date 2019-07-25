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Somali'de intihar saldırısı: 6 ölü

1 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da belediye binasını hedef alan intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti.

Somali'de intihar saldırısı: 6 ölü, System.String[]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da belediye binasını hedef alan intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti.

Somali Enformasyon Bakanı Muhammed Abdi Hayr, başkent Mogadişu'da belediye binasında gerçekleştirilen intihar saldırısında aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Saldırıda aralarında Belediye Başkanı Abdurrahman Osman'ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Saldırıyı eş-Şebab üstlendi. - MOGADİŞU
Mogadişu, Somali, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:14 Kaynak: İHA
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