Somali'de intihar saldırısı: 6 ölü
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da belediye binasını hedef alan intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti.
Somali Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:14 Kaynak: İHA
'nin başkenti Mogadişu
'da belediye binasını hedef alan intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti.
Somali Enformasyon Bakanı Muhammed Abdi Hayr, başkent Mogadişu'da belediye binasında gerçekleştirilen intihar saldırısında aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Saldırıda aralarında Belediye Başkanı Abdurrahman Osman'ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Saldırıyı eş-Şebab üstlendi. - MOGADİŞU
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