Son Dakika Haberleri: Somali'de intihar saldırısı: 6 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Somali'de intihar saldırısı: 6 ölü

1 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da belediye binasını hedef alan intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti.

Somali'de intihar saldırısı: 6 ölü, System.String[]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da belediye binasını hedef alan intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti. Somali Enformasyon Bakanı Muhammed Abdi Hayr, başkent Mogadişu'da belediye binasında gerçekleştirilen intihar saldırısında aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Saldırıda aralarında Belediye Başkanı Abdurrahman Osman'ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Saldırıyı eş-Şebab üstlendi.
(İHA)
Mogadişu, Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FaceApp uygulamasıyla dolandırdı! Eğlence mekanında paraları harcarken yakalandı Belarus müsteşarına saldırıda dikkat çeken ayrıntı! "İki çocuğunu mermilerden korumaya çalıştı" Son Dakika! Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi hayatını kaybetti Bedelli askerlikten kimler yararlanamayacak? MSB duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 13:42:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Somali'de intihar saldırısı: 6 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]