Son Dakika Haberleri: Somali'de intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Somali'de intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

1 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da belediye binasına yönelik intihar saldırısında belediye başkanı yaralanırken, belediyede çalışan çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Somali'de intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var, System.String[]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da belediye binasına yönelik intihar saldırısında belediye başkanı yaralanırken, belediyede çalışan çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da belediye binasına intihar saldırısı gerçekleştirildi. Belediye binasında yapılan bir toplantı sırasında içeri giren saldırganın kendini havaya uçurdu. Saldırıda Belediye Başkanı Abdurrahman Osman yaralanırken çok sayıda belediye çalışanı hayatını kaybetti.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, polis belediye çevresini trafiğe kapattı. - MOGADİŞU
Mogadişu, Somali, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:53 Kaynak: İHA
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