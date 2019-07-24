Somali'de intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
1 saat önce
Somali'nin başkenti Mogadişu'da belediye binasına yönelik intihar saldırısında belediye başkanı yaralanırken, belediyede çalışan çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Somali Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:53 Kaynak: İHA
'nin başkenti Mogadişu
'da belediye binasına yönelik intihar saldırısında belediye başkanı yaralanırken, belediyede çalışan çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da belediye binasına intihar saldırısı gerçekleştirildi. Belediye binasında yapılan bir toplantı sırasında içeri giren saldırganın kendini havaya uçurdu. Saldırıda Belediye Başkanı Abdurrahman Osman yaralanırken çok sayıda belediye çalışanı hayatını kaybetti.
Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, polis belediye çevresini trafiğe kapattı. - MOGADİŞU
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