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Somali'de intihar saldırısında en az bir kişi öldü - Son Dakika

Somali'de intihar saldırısında en az bir kişi öldü

10.02.2022 11:45
Somali'de intihar saldırısında en az bir kişi öldü

Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis yetkilisi Abdifatah Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Başkanlık Sarayı yakınında intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Hasan, seçmenleri taşıyan bir konvoyu hedef alan saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz herhangi bir grup üstlenmedi.

Somali'de bir seçim merkezine vatandaşların oy verme işlemi sırasında dün düzenlenen roket saldırısında 4 kişi yaşamını yitirmişti.

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Mogadişu, İntihar, Somali, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de intihar saldırısında en az bir kişi öldü - Son Dakika


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