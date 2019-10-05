Somali'de, italyan askeri konvoyuna bombalı saldırı anı kamerada
24 dakika önce
Somali'nin başkenti Mogadişu'da 30 Eylül'de İtalyan konvoyuna düzenlenen intihar saldırısının görüntüleri paylaşıldı.
Somali Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:00 Kaynak: DHA
'nin başkenti Mogadişu
'da 30 Eylül
'de İtalyan konvoyuna düzenlenen intihar saldırısının görüntüleri paylaşıldı. Patlamayı, El Şebab
militanları üstlenmişti.
İtalyan ordusu, Somali'de İtalyan konvoyuna yapılan intihar saldırısının görüntülerini paylaştı. Patlama sonucunda Somalili 3 sivil yaralanmış ve askeri araçlarda hasar meydana gelmişti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-İtalyan askeri araca yapılan saldırı anı
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