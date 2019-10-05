Somali'de, italyan askeri konvoyuna bombalı saldırı anı kamerada

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------- -İtalyan askeri araca yapılan saldırı anı

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MAKÜ'de bir öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiasına rektörlükten açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu

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