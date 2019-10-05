Somali'de, italyan askeri konvoyuna bombalı saldırı anı kamerada

İtalyan ordusu, Somali'de İtalyan konvoyuna yapılan intihar saldırısının görüntülerini paylaştı. Patlama sonucunda Somalili 3 sivil yaralanmış ve askeri araçlarda hasar meydana gelmişti.

Somali, ( DHA )- Somali'nin başkenti Mogadişu 'da 30 Eylül 'de İtalyan konvoyuna düzenlenen intihar saldırısının görüntüleri paylaşıldı. Patlamayı, El Şebab militanları üstlenmişti.

Somali 'de, İtalyan askeri konvoyuna bombalı saldırı anı kamerada

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