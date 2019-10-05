Son Dakika Haberleri: Somali'de, italyan askeri konvoyuna bombalı saldırı anı kamerada
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Somali'de, italyan askeri konvoyuna bombalı saldırı anı kamerada

17 dakika önce

Somali'de, İtalyan askeri konvoyuna bombalı saldırı anı kameradaSomali, (DHA)- Somali'nin başkenti Mogadişu'da 30 Eylül'de İtalyan konvoyuna düzenlenen intihar saldırısının görüntüleri paylaşıldı.

Somali'de, İtalyan askeri konvoyuna bombalı saldırı anı kamerada

Somali, (DHA)- Somali'nin başkenti Mogadişu'da 30 Eylül'de İtalyan konvoyuna düzenlenen intihar saldırısının görüntüleri paylaşıldı. Patlamayı, El Şebab militanları üstlenmişti.

İtalyan ordusu, Somali'de İtalyan konvoyuna yapılan intihar saldırısının görüntülerini paylaştı. Patlama sonucunda Somalili 3 sivil yaralanmış ve askeri araçlarda hasar meydana gelmişti.

Somali'de, italyan askeri konvoyuna bombalı saldırı anı kamerada

Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:05 Kaynak: DHA
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